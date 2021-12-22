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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«Торонто» заключил соглашение с известным канадцем. Он играет на позиции Михайлюка

Ранее 28-летний баскетболист защишал цвета клуба Евролиги


Баскетбол НБА
07:57
«Торонто» заключил соглашение с известным канадцем. Он играет на позиции Михайлюка
Ник Стаускас / Фото - eurohoops.net
28-летний атакующий защитник из Канады Ник Стаускас подписал соглашение с «Торонто Рэпторс».

Стаускас получил 10-дневный контракт в виде исключения из-за особо тяжелых условий в связи с пандемией коронавируса.

Стаускас был выбран под восьмым пиком на драфте НБА 2014 года и принял участие в 335 играх регулярного чемпионата в 2014-19 годах. Стаускас показал точность трехочковых 35,3%, но не задержался в лиге из-за отсутствия других навыков. В сезоне-2019/2020 он защищал цвета «Басконии» и выступал в Евролиге. 

Отметим, что Стаускас играет на позиции украинского легионера «Торонто» Святослава Михайлюка.

Напомним, ранее Михайлюк помог своей команде обыграть «Голден Стэйт».

Владимир Кириченко
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Теги

Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк

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