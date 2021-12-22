Михайлюк помог «Торонто» обыграть «Голден Стэйт»
«Торонто» заключил соглашение с известным канадцем. Он играет на позиции Михайлюка
Ранее 28-летний баскетболист защишал цвета клуба Евролиги
Ник Стаускас / Фото - eurohoops.net28-летний атакующий защитник из Канады Ник Стаускас подписал соглашение с «Торонто Рэпторс».
Стаускас получил 10-дневный контракт в виде исключения из-за особо тяжелых условий в связи с пандемией коронавируса.
Стаускас был выбран под восьмым пиком на драфте НБА 2014 года и принял участие в 335 играх регулярного чемпионата в 2014-19 годах. Стаускас показал точность трехочковых 35,3%, но не задержался в лиге из-за отсутствия других навыков. В сезоне-2019/2020 он защищал цвета «Басконии» и выступал в Евролиге.
Отметим, что Стаускас играет на позиции украинского легионера «Торонто» Святослава Михайлюка.
Напомним, ранее Михайлюк помог своей команде обыграть «Голден Стэйт».
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