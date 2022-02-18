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Трехочковый бросок Криса Доу признан лучшим моментом стартовых матчей топ-16 Лиги чемпионов

Лучшие действия второго группового раунда турнира – в видеообзоре
Баскетбол Еврокубки
11:39
Трехочковый бросок Криса Доу признан лучшим моментом стартовых матчей топ-16 Лиги чемпионов
Крис Доу / Фото - ФБУ
FIBA на своем YouTube-канале опубликовала топ-5 лучших эпизодов стартовых матчей второго группового раунда Лиги чемпионов.

Возглавил топ трехочковый бросок американского защитника «Прометея» Криса Доу на последней минуте встречи с испанской «Уникахой» (70:69).


Расписание «Прометея» в Лиге чемпионов.
Владимир Кириченко
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