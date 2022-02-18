Дубинский: «Харрисон поцеловал буквально в лысину, золотую лысину Доу»
Трехочковый бросок Криса Доу признан лучшим моментом стартовых матчей топ-16 Лиги чемпионов
Лучшие действия второго группового раунда турнира – в видеообзоре
Крис Доу / Фото - ФБУFIBA на своем YouTube-канале опубликовала топ-5 лучших эпизодов стартовых матчей второго группового раунда Лиги чемпионов.
Возглавил топ трехочковый бросок американского защитника «Прометея» Криса Доу на последней минуте встречи с испанской «Уникахой» (70:69).
Расписание «Прометея» в Лиге чемпионов.
Комментарии 0