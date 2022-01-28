Тренер «Прометея» – о победе над «Хапоэлем»: «Это большое достижение для нашего молодого клуба»

Миленко Богичевич / Фото: БК Прометей

Тренер «Прометея» Миленко Богичевич, который руководил коллективом в Израиле на матче плей-ин Лиги чемпионов с «Хапоэлем» (85:75), высказался о победе украинского коллектива:



Возможно, в первой игре мы немного перенервничали, учитывая ее значимость. Мы полностью выложились на площадке, что предопределило результат. Проделана отличная работа. Приятно за этим наблюдать. Думаю, что мы продолжим в том же духе. Желаю «Хапоэлю» добиться удачного результата в сезоне. Здесь работает мой хороший друг, симпатизирую этой команде.