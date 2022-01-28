«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Тренер «Прометея» – о победе над «Хапоэлем»: «Это большое достижение для нашего молодого клуба»
Богичевич доволен заряженностью игроков на борьбу
Миленко Богичевич / Фото: БК Прометей
Тренер «Прометея» Миленко Богичевич, который руководил коллективом в Израиле на матче плей-ин Лиги чемпионов с «Хапоэлем» (85:75), высказался о победе украинского коллектива:
Очень сложная игра. Поздравляю игроков с проявленным характером. Мы отыгрались с 0-1 в серии и совершили камбэк во втором матче в Запорожье. Это было непросто. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы бы ничего не добились без них. Это очень большая победа для нашего молодого клуба. Нужно продолжать совершенствоваться, чтобы достойно представлять страну и клуб. Мы были сплоченными и ничего не меняли по сравнению с прошлыми матчами. Проявили больше характера.
Возможно, в первой игре мы немного перенервничали, учитывая ее значимость. Мы полностью выложились на площадке, что предопределило результат. Проделана отличная работа. Приятно за этим наблюдать. Думаю, что мы продолжим в том же духе. Желаю «Хапоэлю» добиться удачного результата в сезоне. Здесь работает мой хороший друг, симпатизирую этой команде.
Расписание и соперники «Прометея» в следующем раунде еврокубка.
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