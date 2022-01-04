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05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

Трей Янг, набрав 56 очков, обновил личный рекорд результативности

Американец также показал лучшую результативность в сезоне
Баскетбол НБА
08:48
Трей Янг, набрав 56 очков, обновил личный рекорд результативности
Трэй Янг / Фото: NBA

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набрав 56 очков в матче с «Портлендом» (131:136), установил новый личный рекорд результативности.

Янг провел на площадке 37 минут, за которые реализовал 17 из 26 бросков с игры и 15 из 15 штрафных. При этом, Трей сделал 14 передач и 4 подбора.

Отметим, что Янг побил рекорд результативности в сезоне, обойдя достижение Кевина Дюранта из «Бруклина», который 12 декабря в матче с «Детройтом» набрал 51 очко.

Также Янг стал вторым игроком в истории лиги после Нэйта Арчибальда в 1973 году, сумевшим набрать более 50 очков и 14 передач в проигранном матче.

Карен Агабекян
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Трей Янг Атланта Хоукс

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