Трей Янг, набрав 56 очков, обновил личный рекорд результативности

Американец также показал лучшую результативность в сезоне

Трэй Янг / Фото: NBA

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набрав 56 очков в матче с «Портлендом» (131:136), установил новый личный рекорд результативности.



Янг провел на площадке 37 минут, за которые реализовал 17 из 26 бросков с игры и 15 из 15 штрафных. При этом, Трей сделал 14 передач и 4 подбора.

Отметим, что Янг побил рекорд результативности в сезоне, обойдя достижение Кевина Дюранта из «Бруклина», который 12 декабря в матче с «Детройтом» набрал 51 очко.

Также Янг стал вторым игроком в истории лиги после Нэйта Арчибальда в 1973 году, сумевшим набрать более 50 очков и 14 передач в проигранном матче.