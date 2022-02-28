Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Филадельфия» 109:125 (35:38, 21:27, 33:26, 20:34)
«Нью-Йорк»: Фурнье (24), Барретт (24 + 6 передач), Рэндл (16 + 10 подборов + 7 передач), Беркс (6), Робинсон (6) – старт; Куикли (21), Реддиш (6), Топпин (6), Симс (0 + 10 подборов).
«Филадельфия»: Эмбиид (37 + 9 подборов + 4 блок-шота), Харден (29 + 10 подборов + 16 передач + 5 перехватов), Макси (21 + 7 подборов), Харрис (12), Тайбулл (8) – старт; Ньянг (6), Миллсэп (6), Милтон (4), Грин (2), Коркмаз (0).
«Финикс» – «Юта» 114:118 (32:32, 28:24, 29:38, 25:24)
«Финикс»: Букер (30 + 7 подборов + 7 передач), Эйтон (23 + 7 подборов), К. Джонсон (23), Краудер (16), Бриджес (11) – старт; А. Холидэй (5), Макги (4 + 7 подборов), Шэмет (2), Крэйг (0).
«Юта»: Митчелл (26), Гобер (16 + 14 подборов), Конли (13), Богданович (11), О'Нил (9) – старт; Кларксон (22), Хауз (8), Уайтсайд (8 + 8 подборов), Гэй (3), Форрест (2).
«Индиана» – «Бостон» 128:107 (27:30, 39:25, 27:27, 35:25)
«Индиана»: Бриссетт (27), Халибертон (22 + 9 передач), Хилд (21), Брогдон (20), Джексон (11) – старт; Смит (12 + 10 подборов), Дуарте (11), Битадзе (2), Вашингтон (2), Сайкс (0), Тэйлор (0).
«Бостон»: Тейтум (24), Браун (23 + 8 передач), Смарт (13 + 7 передач), Р. Уильямс (10 + 11 подборов + 4 блок-шота), Г. Уильямс (4) – старт; Притчард (14), Уайт (11), Тайс (5), Хаузер (3), Несмит (0), Мартин (0), Корнет (0), Фиттс (0).
«Шарлотт» – «Детройт» 126:127 OT (28:31, 26:27, 30:24, 32:34, 10:11)
«Шарлотт»: Розир (33), Бриджес (29 + 10 подборов), Болл (17 + 7 подборов + 7 передач), Вашингтон (10), Пламли (5 + 7 подборов) – старт; Убре (15), Коди Мартин (13), Тор (2), Харрелл (2).
«Детройт»: Бей (28 + 8 подборов), Грант (26), Каннингем (19 + 6 передач + 5 потерь), Стюарт (7 + 11 подборов), Джозеф (2) – старт; Олиник (20 + 8 подборов), Диалло (13), Ливерс (6), Хэйс (6 + 7 подборов + 7 передач), Макгрудер (0).
«Хьюстон» – «Клипперс» 98:99 (28:19, 22:27, 30:28, 18:25)
«Хьюстон»: Вуд (15 + 7 подборов), Тэйт (14), Шредер (11 + 8 подборов + 10 передач), Грин (10), Гордон (6) – старт; Мэтьюз (17), Шенгюн (15), Мартин (10), Кристофер (0).
«Клипперс»: Джексон (26 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Зубац (14 + 15 подборов + 6 блок-шотов), М-с Моррис (13), Мэнн (9 + 8 подборов), Батюм (5) – старт; Хартенштайн (12), Коффи (9), Ковингтон (8 + 8 подборов), Кеннард (3), Бостон (0).
«Голден Стэйт» – «Даллас» 101:107 (37:24, 23:24, 28:26, 13:33)
«Голден Стэйт»: Карри (27 + 10 передач), Уиггинс (18), Пэйтон (13), Луни (8 + 10 подборов), Муди (5) – старт; Куминга (9), Портер (7), Ли (5), Бьелица (5), Пул (4), Тоскано-Андерсон (0).
«Даллас»: Дончич (34 + 11 подборов + 9 потерь), Финни-Смит (14 + 9 подборов), Буллок (12), Брансон (8), Пауэлл (0) – старт; Динуидди (24), Бертанс (7), Грин (6), Клебер (2).
«Портленд» – «Денвер» 92:124 (27:32, 21:33, 22:21, 22:38)
«Портленд»: Саймонс (16), Юбэнкс (13 + 10 подборов), Харт (11), Эллеби (8), Джонсон (4) – старт; Уильямс (12 + 7 передач), Браун (9), Маклемор (6), Уотфорд (6), Хьюз (5), Блевинс (2).
«Денвер»: Грин (14), Гордон (14), Моррис (9), Йокич (8 + 18 подборов + 11 передач), Бартон (3) – старт; Грин (20 + 10 подборов), Казинс (19 + 8 подборов + 6 передач), Форбс (17), Риверс (8), Рид (6), Кампаццо (4 + 7 подборов), Ховард (2), Хайлэнд (0).
«Лейкерс» – «Новый Орлеан» 95:123 (20:24, 20:27, 25:44, 30:28)
«Лейкерс»: Джеймс (32 + 7 потерь), Уэстбрук (16 + 7 потерь), Ховард (6 + 11 подборов), Ариза (3), Ривз (2) – старт; Энтони (13), Эллингтон (9), Хортон-Такер (5), Джонсон (4), Бэйзмор (3), Джордан (2), Монк (0).
«Новый Орлеан»: Макколлум (22 + 8 передач), Валанчюнас (19 + 10 подборов), Ингрэм (19 + 8 передач), Джонс (11), Хэйс (11 + 9 подборов) – старт; Грэм (12), Снелл (9), Кларк (6), Маршалл (5), Альварадо (4), Мерфи (3), Эрнангомес (2).
Комментарии 0