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«Црвена Звезда» разобралась с «Маккаби», «АСВЕЛ» минимально уступил «Басконии»

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Баскетбол Еврокубки
07:30
«Црвена Звезда» разобралась с «Маккаби», «АСВЕЛ» минимально уступил «Басконии»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» – «Маккаби» 84:77 (24:10, 18:29, 23:21, 19:17)

«Црвена Звезда»: Калинич (15), Уолтерс (12), Холлинз (11), Кузмич (8 + 8 подборов), Уайт (5) – старт; Добрич (10), Иванович (7), Митрович (6), Давидовац (5), Лазич (3), Лазаревич (2).

«Маккаби»: Наннэлли (24), Уилбекин (14), Уильямс (13), Жижич (10), Эванс (4) – старт; ДиБартоломео (6), Рейнольдс (4), Томас (2), Калояро (0).

«АСВЕЛ» – «Баскония» 69:72 (14:18, 16:15, 17:18, 22:21)

«АСВЕЛ»: Лайти (11), Стразель (9), Вембаняма (9 + 7 подборов), Гист (6), Найт (2) – старт; Лакомб (16), К. Адетокумбо (8), Дьо (5), Озетковски (3), Ховард (0).

«Баскония»: Питерс (17), Болдуин (14), Костелло (13 + 8 подборов), Фонтеккьо (12 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гедрайтис (4) – старт; Маринкович (5), Инок (5), Райесте (2), Куруц (0), Седекерскис (0).

«Альба» – «Олимпиакос» 90:75 (16:17, 21:13, 20:21, 33:24)

«Альба»: Ло (27 + 7 передач), Смит (15), Лэммерс (8), Делов (5), Сикма (5) – старт; да Силва (10 + 7 подборов), Тиманн (6), Блатт (5 + 7 передач), Шнайдер (5), Кумадже (4), Маттиссек (0).

«Олимпиакос»: Везенков (19 + 9 подборов), Дорси (11), Фалль (8), Уолкап (3), Папаниколау (2) – старт; Мартин (17), Слукас (6 + 10 передач), Маккиссик (4), Принтезис (3), Жан-Шарль (2), Ларендзакис (0).

«Реал» – «Армани Эксчейндж» 92:88 OT (25:16, 16:25, 23:23, 17:17, 11:7)

«Реал»: Ябуселе (16), Дек (15), Уильямс-Госс (12), Тавареш (6 + 9 подборов), Абальде (3) – старт; Серхио Юль (20), Эртель (8), Томпкинс (4), Пуарье (4), Ханга (2), Руди Фернандес (2).

«Армани Эксчейндж»: Холл (21), Мелли (18 + 8 подборов), Дэниелс (10), Дилэйни (8 + 6 передач), Хайнс (8) – старт; Альвити (8 + 7 подборов), Митоглу (6), Грант (5), Риччи (2), Тарчевски (2), Бальдассо (0).

Рене Тер Велде
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