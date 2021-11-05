ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» – «Панатинаикос» 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12)
«Црвена Звезда»: Уолтерс (18), Калинич (10), Добрич (8), Кузмич (7 + 8 подборов), Лазаревич (0) – старт; Холлинз (11), Давидовац (8), Митрович (8), Симонович (5), Лазич (4), Ускокович (2).
«Панатинаикос»: Сент-Рос (10), Папаяннис (8), Папапетру (6), Перри (5), Эванс (0) – старт; Мэйкон (15 + 5 потерь), Уайт (2), Флойд (2), Феррелл (0), Бохоридис (0), Мандзукас (0), Каселакис (0).
ЦСКА – «Фенербахче» 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22)
ЦСКА: Хэкетт (15), Шенгелия (10), Швед (9), Фойгтманн (8), Курбанов (3) – старт; Клайберн (26 + 9 подборов), Боломбой (6 + 7 подборов), Лундберг (4), Фарид (1), Ухов (0).
«Фенербахче»: Веселы (17 + 7 подборов), Гудурич (13), Букер (13), Шайок (12), Хенри (7) – старт; Де Коло (18), Полонара (7), Махмутоглу (2), Дювериоглу (2), Бирсен (0).
«Армани Эксчейндж» – «Барселона» 75:70 (28:21, 14:13, 19:15, 14:21)
«Армани Эксчейндж»: Датоме (17), Холл (16), Шилдс (11 + 6 передач), Мелли (5 + 8 подборов), Хайнс (5) – старт; Митоглу (11), Родригес (6), Дэниелс (2), Тарчевски (2), Грант (0), Риччи (0).
«Барселона»: Хэйс (10), Миротич (10), Калатес (9 + 7 подборов), Хиггинс (5), Шанлы (4) – старт; Дэвис (12), Курич (9), Йокубайтис (5), Ориола (4), Шмитс (2), Лапровиттола (0), Мартинес (0).
АСВЕЛ – УНИКС 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25)
АСВЕЛ: Джонс (25), Лайти (19), Окобо (17), Гист (6), Озетковски (4) – старт; Каюди (5), К. Адетокумбо (4), Стразель (3), Ховард (2), Дьо (0), Лакомб (0).
УНИКС: Хезоня (27), Браун (12 + 7 передач), Браун (9), Узинский (5), Брэнтли (0) – старт; Джекири (12), Кэнан (10), Списсу (5), Мэйо (2).
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