ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»

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Баскетбол (14 событий из 14) показать все
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01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107:104 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 114:92 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 112:99 Окончен
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18:00 Прометей - БК Запорожье 91:63 Окончен
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы 100:82 Окончен
20:00 Кривбасс - Николаев 86:62 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз 98:116 Окончен
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс 78:95 Окончен
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс 123:111 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 104:107 Окончен
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19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован
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Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован

ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»

«Црвена Звезда» уверенно разобралась с «Панатинаикосом»
Баскетбол Еврокубки
07:40
ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат 

«Црвена Звезда» – «Панатинаикос» 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12) 

«Црвена Звезда»: Уолтерс (18), Калинич (10), Добрич (8), Кузмич (7 + 8 подборов), Лазаревич (0) – старт; Холлинз (11), Давидовац (8), Митрович (8), Симонович (5), Лазич (4), Ускокович (2). 

«Панатинаикос»: Сент-Рос (10), Папаяннис (8), Папапетру (6), Перри (5), Эванс (0) – старт; Мэйкон (15 + 5 потерь), Уайт (2), Флойд (2), Феррелл (0), Бохоридис (0), Мандзукас (0), Каселакис (0). 

ЦСКА – «Фенербахче» 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22) 

ЦСКА: Хэкетт (15), Шенгелия (10), Швед (9), Фойгтманн (8), Курбанов (3) – старт; Клайберн (26 + 9 подборов), Боломбой (6 + 7 подборов), Лундберг (4), Фарид (1), Ухов (0). 

«Фенербахче»: Веселы (17 + 7 подборов), Гудурич (13), Букер (13), Шайок (12), Хенри (7) – старт; Де Коло (18), Полонара (7), Махмутоглу (2), Дювериоглу (2), Бирсен (0). 

«Армани Эксчейндж» – «Барселона» 75:70 (28:21, 14:13, 19:15, 14:21) 

«Армани Эксчейндж»: Датоме (17), Холл (16), Шилдс (11 + 6 передач), Мелли (5 + 8 подборов), Хайнс (5) – старт; Митоглу (11), Родригес (6), Дэниелс (2), Тарчевски (2), Грант (0), Риччи (0). 

«Барселона»: Хэйс (10), Миротич (10), Калатес (9 + 7 подборов), Хиггинс (5), Шанлы (4) – старт; Дэвис (12), Курич (9), Йокубайтис (5), Ориола (4), Шмитс (2), Лапровиттола (0), Мартинес (0).

АСВЕЛ – УНИКС 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25) 

АСВЕЛ: Джонс (25), Лайти (19), Окобо (17), Гист (6), Озетковски (4) – старт; Каюди (5), К. Адетокумбо (4), Стразель (3), Ховард (2), Дьо (0), Лакомб (0). 

УНИКС: Хезоня (27), Браун (12 + 7 передач), Браун (9), Узинский (5), Брэнтли (0) – старт; Джекири (12), Кэнан (10), Списсу (5), Мэйо (2).

Рене Тер Велде
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Теги

Црвена Звезда (баскетбол) ЦСКА Москва (баскетбол) Панатинаикос (баскетбол) АСВЕЛ Барселона (баскетбол) Фенербахче (баскетбол)

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