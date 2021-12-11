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03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
19:00 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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ЦСКА на выезде одержал победу над «Жальгирисом», «Барселона» уверено обыграла «Реал»

«Монако» уступило «Милану», «Панатинаикос» победил «Альбу»
Баскетбол Еврокубки
07:20
ЦСКА на выезде одержал победу над «Жальгирисом», «Барселона» уверено обыграла «Реал»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» – ЦСКА 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12:16)

«Жальгирис»: Нибо (11 + 7 подборов), Милакнис (9), Кавано (9), З. Драгич (2), Стрелниекс (0) – старт; Миниотас (6), Лекавичюс (5), Калниетис (5), Улановас (4 + 5 потерь), Т. Уэбстер (0), Блажевич (0).

ЦСКА: Милутинов (19 + 12 подборов), Швед (17), Лундберг (8), Курбанов (3), Антонов (2) – старт; Клайберн (9), Хэкетт (6 + 6 перехватов), Григонис (6), Шенгелия (3), Ухов (0), Боломбой (0 + 8 подборов), Фойгтманн (0).

«Монако» – «Милан» 65:71 (14:26, 13:13, 17:18, 21:14)

«Монако»: Ли (19 + 6 передач), Бэйкон (10), Мотеюнас (5 + 9 подборов), И.Файе (4), Диалло (3) – старт; Анджушич (12), Мотум (6), Холл (6), Джеймс (0), Траоре (0), Томас (0), Демаис-Баллу (0).

«Милан»: Хайнс (11), Дилэйни (10), Мелли (7), Шилдс (6), Дэниелс (5) – старт; Родригес (13), Бентил (9), Холл (6), Тарчевски (4), Грант (0), Риччи (0).

«Панатинаикос» – «Альба» 82:67 (30:25, 13:18, 14:9, 25:15) 

«Панатинаикос»: Мэйкон (20 + 11 передач), Каселакис (17), Сент-Рос (16), Папаяннис (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Эванс (4 + 7 подборов) – старт; Перри (4), Уайт (3), Avdalas (2), Папапетру (2), Мандзукас (0).

«Альба»: Эрикссон (18), Олинде (5), Тиманн (5), Лэммерс (2), Ло (0) – старт; да Силва (13), Смит (11), Блатт (9 + 7 передач), Шнайдер (3), Зусман (1), Делов (0).

«Барселона» – «Реал» 93:80 (24:19, 27:23, 16:16, 26:22)

«Барселона»: Миротич (31 + 10 подборов + 5 потерь), Лапровиттола (16), Курич (9), Шанлы (5), Мартинес (0) – старт; Дэвис (16), Йокубайтис (12), Экзам (2), Хэйс (2), Ориола (0).

«Реал»: Серхио Юль (10), Тавареш (10), Ябуселе (8), Ханга (5), Тэйлор (0) – старт; Эртель (11), Козюр (11), Уильямс-Госс (10), Руди Фернандес (8), Пуарье (7), Вукчевич (0).

Рене Тер Велде
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