«Киев-Баскет» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение кряду
Матчи «Киев-Баскета» в Кубке Европы – под угрозой срыва
В команде вспышка коронавируса
Фото: Facebook
В «Киев-Баскете» вспышка COVID-19. 5 игроков и 4 тренера заболели коронавирусом.
Речь идет о Джилане Вашингтоне, Джеффе Гаррете, Эйвери Вудсоне, Бернарде Томпсоне и Андрее Войналовиче, а также тренерском штабе в полном составе – Айнарсе Багатскисе, Алексее Рубане, Ренатасе Курилионокасе и Александре Томаревском.
Киевляне в начале февраля должны провести три гостевых матча Кубка Европы FIBA. Столичный клуб договаривается о переносе матча с «Реджаной», который запланирован на второе февраля.
Напомним, что Украина поднялась на 16-е место в рейтинге Лиги чемпионов.
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