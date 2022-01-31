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Матчи «Киев-Баскета» в Кубке Европы – под угрозой срыва

В команде вспышка коронавируса
Баскетбол Еврокубки
16:04
Матчи «Киев-Баскета» в Кубке Европы – под угрозой срыва
Фото: Facebook

В «Киев-Баскете» вспышка COVID-19. 5 игроков и 4 тренера заболели коронавирусом.

Речь идет о Джилане Вашингтоне, Джеффе Гаррете, Эйвери Вудсоне, Бернарде Томпсоне и Андрее Войналовиче, а также тренерском штабе в полном составе – Айнарсе Багатскисе, Алексее Рубане, Ренатасе Курилионокасе и Александре Томаревском.

Киевляне в начале февраля должны провести три гостевых матча Кубка Европы FIBA. Столичный клуб договаривается о переносе матча с «Реджаной», который запланирован на второе февраля.

Напомним, что Украина поднялась на 16-е место в рейтинге Лиги чемпионов.

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Киев-Баскет коронавирус

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