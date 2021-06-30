Топ-5 моментов дня в НБА. Два мощных данка Джексона и роскошный финт Джорджа
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Яннис Адетокумбо / Фото - adarkweb.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли два убойных данка форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо и невероятное попадание центрового «Атланта Хоукс» Клинта Капелы из-за щита.
Напомним, «Милуоки» сравнял счет в финальной серии Восточной конференции с «Атлантой».
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