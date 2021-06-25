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Убойный данк и сумасшедшее попадание Джорджа с центра площадки вошли в топ-5 дня

Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Баскетбол НБА
12:21
Убойный данк и сумасшедшее попадание Джорджа с центра площадки вошли в топ-5 дня
Пол Джордж / Фото - ioinewz.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.

В видеоподборку вошли убийственный данк и невероятное попадание форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа с центра площадки.  


А тем временем «Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Западной конференции.
Владимир Кириченко
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Теги

Пол Джордж Лос-Анджелес Клипперс

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