Уэстбрук: «Я имею право на промахи и потери»
Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс»
Клуб из Калифорнии испытывает проблемы с обменом разыгрывающего
Расселл Уэстбрук / фото - si.com
Владельцы «Лейкерс» не станут обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука до конца текущего сезона, сообщает The Athletic.
Дилемма заключается в том, что зарплата звездного защитника слишком большая для большинства клубов лиги, поэтому вероятный обмен произойдет уже по окончании текущего сезона.
В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за матч.
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.
Комментарии 0