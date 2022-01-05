Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс»

Клуб из Калифорнии испытывает проблемы с обменом разыгрывающего

Расселл Уэстбрук / фото - si.com

Владельцы «Лейкерс» не станут обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука до конца текущего сезона, сообщает The Athletic.

Дилемма заключается в том, что зарплата звездного защитника слишком большая для большинства клубов лиги, поэтому вероятный обмен произойдет уже по окончании текущего сезона.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за матч.

«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.