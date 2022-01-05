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02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
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Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс»

Клуб из Калифорнии испытывает проблемы с обменом разыгрывающего
Баскетбол НБА
22:50
Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс»
Расселл Уэстбрук / фото - si.com

Владельцы «Лейкерс» не станут обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука до конца текущего сезона, сообщает The Athletic.

Дилемма заключается в том, что зарплата звездного защитника слишком большая для большинства клубов лиги, поэтому вероятный обмен произойдет уже по окончании текущего сезона.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за матч.

«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.

Рене Тер Велде
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Теги

Расселл Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс

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