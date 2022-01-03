«Лейкерс» с трипл-даблами Леброна и Уэстбрука разобрались с «Хьюстоном», «Уорриорз» проиграли «Денверу»
Уэстбрук: «Я имею право на промахи и потери»
Рисковый стиль игры Уэстбрука не приносит ожидаемого результата «Лейкерс»
Расселл Уэстбрук / фото - Getty Images
Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук считает приемлемым для команды то немалое количество потерь и промахов, которые он допускает.
Уэстбрука цитирует cbssports.com:
«Моя игра определяется не бросками или тем, потерял ли я мяч. Я совершил несколько промахов, это часть игры, я имею право на промахи. Это может происходить со мной. Как и с любым другим игроком, это может происходить со мной. Я могу также совершать потери. Подобное может происходить, это часть игры».
Впрочем, «Лейкерс» готовы расстаться с Уэстбруком и уже обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.
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