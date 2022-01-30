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Украина поднялась на 16-е место в рейтинге Лиги чемпионов FIBA

«Прометей» также набрал рекордное количество очков в истории Украины
Баскетбол Еврокубки
12:45
Украина поднялась на 16-е место в рейтинге Лиги чемпионов FIBA
Фото: ФБУ

Благодаря выступлению «Прометея» в Лиге чемпионов FIBA Украина в рейтинге стран-участников турнира поднялась на 16-ю позицию, а сам клуб занимает 36-е место.

В этом сезоне «Прометей» уже заработал 19 баллов, что является рекордом в истории страны. Украинцы прошли квалификацию, групповой этап и плей-ин. Команда из Слобожанского получила 5 очков за участие в групповом раунде Лиги чемпионов, 9 баллов за 3 победы на групповом раунде, 1 балл за выход в плей-ин и еще 4 балла за две победы над «Хапоэлем» в плей-ин.

Напомним, в следующем групповом раунде Лиги чемпионов «Прометей» сыграет в группе с испанской «Уникахой», румынским «Клуж-Напокой» и бельгийским «Остенде». Первый матч состоится 1 февраля в Запорожье против румын.

Карен Агабекян
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