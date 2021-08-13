FIBA опубликовала рейтинг сборных перед ОИ – США только третьи
Украина потеряла четыре позиции в обновленном рейтинге FIBA
Подопечные Айнарса Багатскиса теперь находятся в четвертом десятке
09:09
Фото: ФБУ
FIBA опубликовала новый рейтинг сборных после завершения Олимпийских игр-2020.
Сборная Украины, которая в Токио представлена не была, потеряла четыре позиции, опустившись с 28 на 32 место.
Главный прорыв совершила Словения. Четвертое место на Олимпиаде позволило чемпионам Европы-2017 подняться сразу на 12 позиций и войти в топ-5 лучших сборных мира.
Тройка лидеров осталась неизменной – США, Испания, Австралия.
Напомним, ранее Украина узнала соперников по чемпионату Европы.
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