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Украина потеряла четыре позиции в обновленном рейтинге FIBA

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Баскетбол Сборная Украины
09:09
Украина потеряла четыре позиции в обновленном рейтинге FIBA
Фото: ФБУ

FIBA опубликовала новый рейтинг сборных после завершения Олимпийских игр-2020.

Сборная Украины, которая в Токио представлена не была, потеряла четыре позиции, опустившись с 28 на 32 место.

Главный прорыв совершила Словения. Четвертое место на Олимпиаде позволило чемпионам Европы-2017 подняться сразу на 12 позиций и войти в топ-5 лучших сборных мира.

Тройка лидеров осталась неизменной – США, Испания, Австралия.

Напомним, ранее Украина узнала соперников по чемпионату Европы.

Сергей Остапенко
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