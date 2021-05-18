Украина сыграет на двух турнирах в Нидерландах

В мае сборной предстоит Олимпийская квалификация

Фото: ФБУ

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в Амстердаме сыграет в контрольных турнирах в рамках подготовки к квалификации на Олимпийские игры-2020, сообщает ФБУ.



18-19 мая сборная Украины сыграет в турнире, где соперниками на первом этапе будут три состава сборной Нидерландов, Эстония и два состава команды России.

Также 19 мая Украина станет участником турнира, где на групповом этапе сыграет с первыми составами Нидерландов и России. Во второй группе будут играть вторые составы хозяев, россиян и сборная Эстонии.

Отметим, что Олимпийская квалификация состоится 26-30 мая в австрийском Граце. В группе B Украина сыграет с Ираном, Японией, Австралией и Таиландом. В четвертьфинал выходят по две команды из группы. Путевки на Олимпиаду получат три призера первых места.