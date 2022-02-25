Сборная Украины объявила состав на матч против Испании
Украина уступила Испании в квалификации чемпионата мира-2023
Самым результативным игроком матча стал Рэндл
08:45
Фото: пресс-служба сборной Испании
Сборная Украины уступила в гостевом матче национальной команде Испании в рамках квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу.
Хозяева площадки сразу взяли игру под свой контроль, сделав невероятный задел перед последней четвертью – «+27». В последней 10-минутке украинцам удалось сократить отрыв до 14-и очков, но на большее рассчитывать было очень сложно. Отметим, что самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «сине-желтых» Джэром Рэндл с 21-м пунктом.
Испанцы выиграли третий матч кряду, а сборная Украины с одной победой в трех матчах идет на третьем месте в турнирной таблице квартета G.
Чемпионат мира-2023. Квалификация. Группа G
Испания – Украина 88:74 (22:17, 23:12, 28:17, 15:28)
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