Украина уступила Испании в квалификации чемпионата мира-2023

Самым результативным игроком матча стал Рэндл

Фото: пресс-служба сборной Испании

Сборная Украины уступила в гостевом матче национальной команде Испании в рамках квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу.



Хозяева площадки сразу взяли игру под свой контроль, сделав невероятный задел перед последней четвертью – «+27». В последней 10-минутке украинцам удалось сократить отрыв до 14-и очков, но на большее рассчитывать было очень сложно. Отметим, что самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «сине-желтых» Джэром Рэндл с 21-м пунктом.

Испанцы выиграли третий матч кряду, а сборная Украины с одной победой в трех матчах идет на третьем месте в турнирной таблице квартета G.

Чемпионат мира-2023. Квалификация. Группа G

Испания – Украина 88:74 (22:17, 23:12, 28:17, 15:28)