Украина уступила в жесткой борьбе Австралии в олимпийской квалификации 3х3

Украинки во второй половине поединка не сдержали давление австралиек

Фото: ФБУ

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила команде Австралии во втором матче группового этапа олимпийской квалификации со счетом 12:15.

С начала встречи команды повели жесткую борьбу моментами на грани дозволенного. К концу первой половины игрового времени Украинский поймали ритм и после нескольких удачных комбинаций вырвались вперед на три очка. Австралийки в ответ усилили прессинг, часто слишком жестко отстаивая мяч. Постепенно соперницы отыграли отставание и вышли вперед. Контраргументов у нашей команды на такое давление не оказалось, поэтому австралийки довели поединок до победы.

Следующие матчи группового этапа сборная Украины сыграет 28 мая против Японии (12:00) и Ирана (14:05).

Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация

Группа В. Матч №2

Австралия – Украина 15:12

Украина: Цюбик – 2, Филевич – 4, Рулевая – 1, Ольховик – 5.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла стартовый матч группового раунда олимпийского квалификационного турнира.