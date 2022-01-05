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02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу

Атакующий защитник пропустил матч против «Сан-Антонио»
Баскетбол Украинские легионеры
11:59
Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

«Торонто Рэпторс» включили украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка и японца Юту Ванатабэ в протоколы лиги по коронавирусу, сообщает канадский портал SportsNet.

Оба игрока пропустили матч регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (129:104). Ранее протоколы покинули почти все ведущие игроки «Рэпторс», включая Паскаля Сиакама, О Джи Ануноби и Фреда Ванвлита.

Ватанабе набирал в среднем 7,6 очка и 4,3 подбора в 14 играх сезона. Михайлюк записывал на свой счет 6,6 очка и 2,5 подбора в 33 матчах.

Напомним, результаты Леня в матче «Сакраменто» – «Лейкерс».

 

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

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