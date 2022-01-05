Кальниченко: «В «Тернополь» меня пригласил Забирченко»
Украинский форвард «Николаева» принял решение завершить карьеру
Он защищал цвета ряда клубов Суперлиги
Андрей Кальниченко / Фото - ФБУОпытный украинский форвард Андрей Кальниченко, который начинал сезон в составе МБК «Николаев», завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщается на официальной странице «корабелов» в Facebook.
35-летний Кальниченко защищал цвета таких команд как «Химик», «Одесса», «Черкасские Мавпы», «Тернополь». С 2017 по 2020 года играл за румынский «Клуж».
В текущем сезоне Андрей был ключевым украинским игроком ротации николаевской команды. В 14 матчах регулярного чемпионата Суперлиги Кальниченко в среднем за 25 минут на площадке набирал 9.1 очка и делал 4.4 подбора при 48.9% реализации трехочковых бросков.
Ранее американец Родни Первис прекратил сотрудничество с «Черкасскими Мавпами».