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02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
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02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Украинский форвард «Николаева» принял решение завершить карьеру

Он защищал цвета ряда клубов Суперлиги
Баскетбол Суперлига
20:44
Украинский форвард «Николаева» принял решение завершить карьеру
Андрей Кальниченко / Фото - ФБУ
Опытный украинский форвард Андрей Кальниченко, который начинал сезон в составе МБК «Николаев», завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщается на официальной странице «корабелов» в Facebook
 
35-летний Кальниченко защищал цвета таких команд как «Химик», «Одесса», «Черкасские Мавпы», «Тернополь». С 2017 по 2020 года играл за румынский «Клуж». 
 
В текущем сезоне Андрей был ключевым украинским игроком ротации николаевской команды. В 14 матчах регулярного чемпионата Суперлиги Кальниченко в среднем за 25 минут на площадке набирал 9.1 очка и делал 4.4 подбора при 48.9% реализации трехочковых бросков. 

Ранее американец Родни Первис прекратил сотрудничество с «Черкасскими Мавпами»
Владимир Кириченко
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