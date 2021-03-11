«Уникаха» отстранила Геруна от официальных матчей

Владимир Герун / Фото - grada3.com

Украинский центровой «Уникахи» Владимир Герун проводит тренировочный процесс отдельно от команды, а также не посещает официальные матчи.





Главный тренер испанского клуба Фотис Кацикарис отказался от услуг баскетболиста . Герун не смог подписать контракт с новым клубом до трансферного дедлайна в Испании. На данный момент он остается игроком «Уникахи» и будет получать зарплату согласно контракту, однако на паркете он больше не появится.





Отметим, что Герун ежедневно тренируется с сотрудником технического персонала Кацикариса в Лос-Гиндосе или в зале «Мартин Карпена», но в другое время, чем основная команда. В распоряжении украинца круглосуточно физиотерапевты, медицинский персонал, тренажерный зал клуба и все необходимые элементы для повседневной физической работы, но он всегда тренируется в одиночку или с игроками, которые не восстанавливаються после повреждений.



