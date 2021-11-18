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02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз 97:87 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс 97:89 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс 110:99 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс 109:99 Окончен
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс 113:98 Окончен
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 109:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз 107:97 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 101:89 Окончен
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс 105:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз 112:107 Окончен
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован
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02:30 Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
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18:00 БК Запорожье - Харьковские Соколы -:- Запланирован
18:00 Прометей - Днепр -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Николаев -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - Кривбасс -:- Запланирован

УНИКС нанес «Олимпии» второе поражение в сезоне, сместив миланскую команду с топа, «Барселона» победила ЦСКА

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:31
УНИКС нанес «Олимпии» второе поражение в сезоне, сместив миланскую команду с топа, «Барселона» победила ЦСКА
Барселона - ЦСКА / фото - Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат

«Барселона» – ЦСКА 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13)

«Барселона»: Миротич 21 + 8 подборов, Дэвис 14 + 2 блок-шота, Курич 13, Йокубайтис 11, Калатес 10 + 7 передач + 2 перехвата, Шанли 7, Хейс-Дэвис 3, Смитс 2

ЦСКА: Фойгтманн 21 + 6 подборов, Шенгелия 17 + 6 подборов + 2 блок-шота, Клайберн 9, Григонис 8, Швед 7 + 2 перехвата, Курбанов 4 + 2 блок-шота, Лундберг 4 + 4 подбора, Хэкетт 3, Милутинов 1

«Маккаби» – «Монако» 95:84 (26:19, 15:25, 21:17, 33:23)

«Маккаби»: Уилбекин 37 + 8 передач, Наннэли 16, Жижич 14 + 11 подборов, Рэйнольдс 10 + 6 подборов, Уильямс 9, Эванс 9, Калойаро 0 + 3 подбора

«Монако»: Холл 18 + 2 блок-шота, Бэйкон 16 + 2 перехвата, Джеймс 14 + 6 передач, Диалло 8 + 5 подборов, Анджушич 7, Томас 7 + 8 подборов, Вестерманн 6, Мотеюнас 5, Ли 2, Файе 1 + 6 подборов

УНИКС – «Олимпия» 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22)

УНИКС: Кэннан 22, Майо 20, Браун 19 + 5 подборов, Джекири 10 + 7 подборов, Брентли 8, Списсу 7 + 6 передач, Браун 6 + 5 передач, Хезонья 5

«Олимпия»: Мелли 10 + 2 перехвата, Шилдс 10 + 2 перехвата, Датоме 10, Хайнс 8, Холл 7, Дэниэлс 6, Грант 5, Родригес 5, Митоглу 4, Риччи 4, Тарчевски 2

«Анадолу Эфес» – «Олимпиакос» 88:69 (23:25, 21:19, 24:22, 20:3)

«Анадолу Эфес»: Бобуа 29 + 5 подборов, Мицич 19 + 5 передач, Ларкин 10 + 6 передач, Моэрманн 9 + 8 подборов, Симон 7 + 6 подборов, Петрушев 4, Данстон 4, Синглтон 3 + 5 подборов, Пляйсс 2

«Олимпиакос»: Везенков 17 + 8 подборов, Фалль 15, Принтезис 9, Уолкап 9, Слукас 5 + 5 подборов, Мартин 5 + 5 подборов, Маккисик 4, Папаниколау 3, Дорси 2

«Зенит» – «Альба» 75:66 (20:14, 22:16, 17:20, 16:16)

«Зенит»: Лойд 25 + 6 подборов + 5 перехватов, Микки 12 + 7 подборов, Фрэнкэмп 10, Гудаитис 9 + 2 блок-шота, Понитка 6 + 5 подборов, Пойтрисс 4, Бэрон 3 + 3 передачи, Захаров 2, Кузьминскас 2, Зубков 2

«Альба»: Эрикссон 20, Тиэманн 11 + 6 подборов, Ло 10, Ламмерс 7, Сикма 7 + 8 подборов, Зусман 5 + 7 подборов, Смит 4, Кумадже 2

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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