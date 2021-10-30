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02:00 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик 110:109 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 105:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы 79:59 Окончен
14:00 Днепр - Будивельник 87:100 Окончен
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17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
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00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

УНИКС обыграл «Реал», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛ

«Монако» одержал победу над ЦСКА
Баскетбол Еврокубки
30 октября 08:30
УНИКС обыграл «Реал», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛ
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат 

УНИКС Россия – «Реал» Испания 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7) 

УНИКС: Хезоня (13 + 8 подборов + 5 потерь), Воронцевич (13), Браун (9), Браун (6 + 5 перехватов), Брэнтли (0) – старт; Кэнан (9), Списсу (7 + 9 передач), Джекири (6 + 10 подборов), Мэйо (2), Узинский (0). 

«Реал»: Тавареш (15 + 7 подборов), Ябуселе (13), Абальде (10), Ханга (4), Эртель (0 + 6 передач) – старт; Серхио Юль (5), Пуарье (5 + 8 подборов), Тэйлор (4), Нуньес (2), Руди Фернандес (0), Козюр (0).

«Зенит» Россия – «Баскония» Испания 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17) 

«Зенит»: Лойд (20 + 8 подборов), Д.Кулагин (12), Мики (10 + 7 подборов), Гудайтис (8), Понитка (4 + 8 подборов) – старт; Бэрон (10), Пойтресс (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Зубков (6), Кузминскас (3), Фрэнкэмп (2), Захаров (0), Карасев (0). 

«Баскония»: Грэйнджер (13), Болдуин (12), Фонтеккьо (12), Нноко (9), Костелло (1) – старт; Инок (4), Куруц (3), Баррера (0), Маринкович (0), Седекерскис (0). 

«Анадолу Эфес» Турция – «Жальгирис» Литва 94:60 (24:17, 20:12, 25:17, 25:14) 

«Анадолу Эфес»: Петрушев (14), Мицич (11), Симон (11), Морман (8 + 7 подборов), Бобуа (3) – старт; Пляйсс (17 + 7 подборов), Брайант (10 + 7 подборов), Ларкин (8), Тунджер (6), Синглтон (6), Гази (0), Гечим (0). 

«Жальгирис»: Кавано (9), Нибо (8), Калниетис (2), Гиффи (2), Стрелниекс (0) – старт; Лекавичюс (14), Милакнис (14), Янкунас (9), Блажевич (2), Лукошюнас (0), Улановас (0). 

«Монако» Монако – ЦСКА Россия 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16) 

«Монако»: Анджушич (16), Ли (11), Диалло (10), Мотеюнас (3), И.Файе (2) – старт; Холл (17 + 10 подборов), Мотум (12), Бэйкон (11), Джеймс (10 + 8 передач + 5 перехватов), Грэй (3), Бутсьель (2). 

ЦСКА: Швед (15), Боломбой (13), Лундберг (7), Фойгтманн (7 + 7 подборов), Курбанов (4) – старт; Клайберн (19 + 6 потерь), Хэкетт (7), Фарид (5), Ивлев (2), Антонов (1), Ухов (0). 

«Панатинаикос» Греция – АСВЕЛ Франция 70:84 (18:24, 20:19, 16:15, 16:26) 

«Панатинаикос»: Мэйкон (16), Эванс (12), Папаяннис (7), Перри (2), Сент-Рос (2) – старт; Папапетру (16), Недович (8 + 5 потерь), Уайт (7), Феррелл (0). 

АСВЕЛ: Окобо (35), Джонс (13), Лайти (9), Озетковски (2), Гист (0) – старт; К. Адетокумбо (12), Ховард (6), Вембаняма (3), Лакомб (2), Каюди (2), Стразель (0).

Рене Тер Велде
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