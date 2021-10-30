УНИКС обыграл «Реал», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛ
Евролига. Регулярный чемпионат
УНИКС Россия – «Реал» Испания 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7)
УНИКС: Хезоня (13 + 8 подборов + 5 потерь), Воронцевич (13), Браун (9), Браун (6 + 5 перехватов), Брэнтли (0) – старт; Кэнан (9), Списсу (7 + 9 передач), Джекири (6 + 10 подборов), Мэйо (2), Узинский (0).
«Реал»: Тавареш (15 + 7 подборов), Ябуселе (13), Абальде (10), Ханга (4), Эртель (0 + 6 передач) – старт; Серхио Юль (5), Пуарье (5 + 8 подборов), Тэйлор (4), Нуньес (2), Руди Фернандес (0), Козюр (0).
«Зенит» Россия – «Баскония» Испания 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17)
«Зенит»: Лойд (20 + 8 подборов), Д.Кулагин (12), Мики (10 + 7 подборов), Гудайтис (8), Понитка (4 + 8 подборов) – старт; Бэрон (10), Пойтресс (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Зубков (6), Кузминскас (3), Фрэнкэмп (2), Захаров (0), Карасев (0).
«Баскония»: Грэйнджер (13), Болдуин (12), Фонтеккьо (12), Нноко (9), Костелло (1) – старт; Инок (4), Куруц (3), Баррера (0), Маринкович (0), Седекерскис (0).
«Анадолу Эфес» Турция – «Жальгирис» Литва 94:60 (24:17, 20:12, 25:17, 25:14)
«Анадолу Эфес»: Петрушев (14), Мицич (11), Симон (11), Морман (8 + 7 подборов), Бобуа (3) – старт; Пляйсс (17 + 7 подборов), Брайант (10 + 7 подборов), Ларкин (8), Тунджер (6), Синглтон (6), Гази (0), Гечим (0).
«Жальгирис»: Кавано (9), Нибо (8), Калниетис (2), Гиффи (2), Стрелниекс (0) – старт; Лекавичюс (14), Милакнис (14), Янкунас (9), Блажевич (2), Лукошюнас (0), Улановас (0).
«Монако» Монако – ЦСКА Россия 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16)
«Монако»: Анджушич (16), Ли (11), Диалло (10), Мотеюнас (3), И.Файе (2) – старт; Холл (17 + 10 подборов), Мотум (12), Бэйкон (11), Джеймс (10 + 8 передач + 5 перехватов), Грэй (3), Бутсьель (2).
ЦСКА: Швед (15), Боломбой (13), Лундберг (7), Фойгтманн (7 + 7 подборов), Курбанов (4) – старт; Клайберн (19 + 6 потерь), Хэкетт (7), Фарид (5), Ивлев (2), Антонов (1), Ухов (0).
«Панатинаикос» Греция – АСВЕЛ Франция 70:84 (18:24, 20:19, 16:15, 16:26)
«Панатинаикос»: Мэйкон (16), Эванс (12), Папаяннис (7), Перри (2), Сент-Рос (2) – старт; Папапетру (16), Недович (8 + 5 потерь), Уайт (7), Феррелл (0).
АСВЕЛ: Окобо (35), Джонс (13), Лайти (9), Озетковски (2), Гист (0) – старт; К. Адетокумбо (12), Ховард (6), Вембаняма (3), Лакомб (2), Каюди (2), Стразель (0).