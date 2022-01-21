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В «Черкасских Мавпах» вспышка коронавируса
Главный тренер команды также сдал положительный тест на COVID-19
Максим Михельсон (справа) - mavpabasket.com«Черкасские Мавпы» на своем официальном сайте сообщили, что в преддверии матча с «Тернополем» в составе основной команды зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Положительный тест сдали наставник команды Максим Михельсон, ассистент Николай Кирсанов, капитан «Мавп» Иван Ткаченко и форвард Сергей Приймак.
Сообщается, что баскетболисты и тренеры находятся на карантине. В матче с «Тернополем» они, естественно, не сыграют.
Результаты тестирования остальных игроков команды будут известны позже.
Матч с «Тернополем» должен состояться 21 января. Начало – в 18.30.
В своем последнем матче Суперлиги «Черкасские Мавпы» проиграла «Днепру» (66:87).
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