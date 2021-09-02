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В Европе стартует новая лига, где может появиться украинская команда

В рамках турнира сыграет восемь участников

Баскетбол В Европе
2 сентября 22:44
В Европе стартует новая лига, где может появиться украинская команда

В октябре в Северной, Центральной и Восточной Европе стартует новый турнир – Европейская северная баскетбольная лига (ЕСБЛ).

В первом сезоне турнира сыграют восемь команд из Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Беларуси.

Участники турнира: «Брно» (Чехия), «Анвил» (Польша), «Шяуляй» (Литва), «Тарту» (Эстония), «Лиепая» (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Борисфен» (Беларусь).

Восьмым участником станет команда, проигравшая в квалификационной паре Кубка Европы FIBA между «Сопотом» (Польша) и «Днепром» (Украина).

Турнир стартует 19-20 октября. Команды сыграют между собой в один круг, а весной состоится Финал четырех.

Напомним, ранее «Днепр» в контрольном матче разгромно уступил «Киев-Баскету».

Источник: basket.com.ua Карен Агабекян
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