В Европе стартует новая лига, где может появиться украинская команда

В рамках турнира сыграет восемь участников





В октябре в Северной, Центральной и Восточной Европе стартует новый турнир – Европейская северная баскетбольная лига (ЕСБЛ).



В первом сезоне турнира сыграют восемь команд из Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Беларуси.

Участники турнира: «Брно» (Чехия), «Анвил» (Польша), «Шяуляй» (Литва), «Тарту» (Эстония), «Лиепая» (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Борисфен» (Беларусь).

Восьмым участником станет команда, проигравшая в квалификационной паре Кубка Европы FIBA между «Сопотом» (Польша) и «Днепром» (Украина).

Турнир стартует 19-20 октября. Команды сыграют между собой в один круг, а весной состоится Финал четырех.

Напомним, ранее «Днепр» в контрольном матче разгромно уступил «Киев-Баскету».