«Киев-Баскет» разгромил «Днепр» в Кубке Прометея
В Киеве состоится турнир с четырьмя клубами Суперлиги
«Киев-Баскет» и «Будивельник» принимают гостей
Фото: ФБУ
С 10 по 12 сентября в Киеве состоится товарищеский предсезонный турнир.
В турнире сыграют столичные «Киев-Баскет» и «Будивельник», экс-чемпион Суперлиги «Днепр» и крепкий середняк БК «Тернополь».
Расписание матчей:
10 сентября
16: 00 «Будивельник» – «Днепр»
19: 00 «Киев-Баскет» – «Тернополь»
11 сентября
14: 00 «Киев-Баскет» – «Днепр»
17: 00 «Будивельник» – «Тернополь»
12 сентября
12: 00 «Днепр» – «Тернополь»
15: 00 «Киев-Баскет» – «Будивельник»
Напомним, ранее стало известно расписание матчей первого тура Суперлиги.
Комментарии 0