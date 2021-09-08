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В Киеве состоится турнир с четырьмя клубами Суперлиги

«Киев-Баскет» и «Будивельник» принимают гостей

Баскетбол Суперлига
09:48
В Киеве состоится турнир с четырьмя клубами Суперлиги
Фото: ФБУ

С 10 по 12 сентября в Киеве состоится товарищеский предсезонный турнир.

В турнире сыграют столичные «Киев-Баскет» и «Будивельник», экс-чемпион Суперлиги «Днепр» и крепкий середняк БК «Тернополь».

Расписание матчей:

10 сентября

16: 00 «Будивельник» – «Днепр»

19: 00 «Киев-Баскет» – «Тернополь»

11 сентября

14: 00 «Киев-Баскет» – «Днепр»

17: 00 «Будивельник» – «Тернополь»

12 сентября

12: 00 «Днепр» – «Тернополь»

15: 00 «Киев-Баскет» – «Будивельник»

Напомним, ранее стало известно расписание матчей первого тура Суперлиги

Карен Агабекян
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Теги

БК «Тернополь» Будивельник Днепр (баскетбол) Киев-Баскет

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