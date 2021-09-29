Зеленский и президент FIBA-Европа встретились в Киеве. Обсуждали проведение в Украине Евробаскета-2025

На турнир претендуют шесть стран

Фото: ФБУ

Сегодня, 29 сентября, в Офисе Президента Украины состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом FIBA-Европа Тургаем Демирелем и председателем Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским.

Главной темой встречи стала заявка ФБУ на проведение мужского чемпионата Европы-2025 в Киеве и Львове.

Президент европейской баскетбольной федерации во время своей речи сделал упор на важности выполнения условий участия Украины, как страны-претендента на проведение Евробаскета. Михаил Бродский отметил, что эта заявка и возможность получения права на проведение турнира, является крайне важной в контексте развития баскетбола в Украине, как профессионального вида спорта и прогресса национальной сборной.

Президент Украины Владимир Зеленский, который является одним из инициаторов заявки на проведение Евробаскета-2025, поручил Офису Президента Украины проработать совместно с Кабинетом Министров Украины и ФБУ поднятые во время встречи вопросы.

Напомним, Украина претендует на общее с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.

Турнир хотят провести Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия и Украина. Из этих шести выберут четыре, которые проведут Евробаскет в сентябре 2025 года.