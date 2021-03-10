«Воин ниндзя»
В матче Лиги чемпионов из раздевалки одной из команд вынесли все деньги
Инцидент случился в Чехии
Фото: Ruetir
Центровой «Динамо Сассари» Миро Билан сообщил в Twitter, что раздевалку команды ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Нимбурка».
«Отличная организация и гостеприимство в Нимбурке, Чешская Республика. Во время матча Лиги чемпионов кто-то ворвался в нашу раздевалку и буквально открыл все наши сумки и куртки и украл все наши деньги. Самое «забавное» то, что это произошло при всех этих правилах по COVID-19.
Все в этой стране закрыто, и никуда не денешься, а в спортзал были допущены 60 человек, и все равно такое дерьмо случается».
Отметим, что «Динамо Сассари» проиграло «Нимбурку» со счетом 89:90.
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