В матче Лиги чемпионов из раздевалки одной из команд вынесли все деньги

Центровой «Динамо Сассари» Миро Билан сообщил в Twitter, что раздевалку команды ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Нимбурка».

Все в этой стране закрыто, и никуда не денешься, а в спортзал были допущены 60 человек, и все равно такое дерьмо случается».