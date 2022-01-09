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02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 97:92 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 114:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Юта Джаз 125:113 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 99:75 Окончен
04:00 Финикс Санс - Майами Хит 100:123 Окончен
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс 121:119 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс 106:93 Окончен
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01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован

В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины

100% заражений коронавирусом COVID-19 среди игроков приходится на «омикрон»
Баскетбол НБА
09 января 18:50
В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины

По информации портала ESPN, в НБА ревакцинацию третьей бустерной дозой прошли около 70% игроков – 350.

Руководство поставило перед баскетболистами условия, которые существенно осложняют жизнь тем, кто не прошел ревакцинацию. Им необходимо ежедневно проходить тестирование и запрещено посещение баров и ночных клубов.

Отметим, что сейчас 100% случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди игроков приходится на «омикрон».

В нынешнем сезоне в протоколе безопасности были 314 игроков, из которых 252 в декабре и 53 в январе.

Также в протокол безопасности ранее были введены 13 главных тренеров. При этом 11 матчей были перенесены из-за COVID-19.

 

Карен Агабекян
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коронавирус вакцинация

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