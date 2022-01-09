В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины

100% заражений коронавирусом COVID-19 среди игроков приходится на «омикрон»

По информации портала ESPN, в НБА ревакцинацию третьей бустерной дозой прошли около 70% игроков – 350.



Руководство поставило перед баскетболистами условия, которые существенно осложняют жизнь тем, кто не прошел ревакцинацию. Им необходимо ежедневно проходить тестирование и запрещено посещение баров и ночных клубов.

Отметим, что сейчас 100% случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди игроков приходится на «омикрон».

В нынешнем сезоне в протоколе безопасности были 314 игроков, из которых 252 в декабре и 53 в январе.

Также в протокол безопасности ранее были введены 13 главных тренеров. При этом 11 матчей были перенесены из-за COVID-19.