В Запорожье состоялся детский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
Первый матч соревнований состоится 9 сентября
«Запорожье» / Фото - ФБУ9 сентября стартует очередной предсезонный турнир с участием клубов украинской Суперлиги.
Матчи будут проходить в николаевском СК «Надежда». В турнире примут участие хозяева паркета, одноименный коллектив «Николаев, а также вице-чемпион Украины «Запорожье» и южненский «Химик».
Расписание поединков:
9 сентября, четверг
19:00 «Николаев» – «Химик»
10 сентября, пятница
19:00 «Николаев» – «Запорожье»
11 сентября, суббота
16:00 «Запорожье» – «Химик»
12 сентября, воскресенье
12:00 «Николаев» – «Запорожье»
А тем временем «Одесса» сообщила о подписании контрактов с тремя игроками.
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