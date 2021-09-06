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В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги

Первый матч соревнований состоится 9 сентября
Баскетбол Суперлига
14:55
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
«Запорожье» / Фото - ФБУ
9 сентября стартует очередной предсезонный турнир с участием клубов украинской Суперлиги. 

Матчи будут проходить в николаевском СК «Надежда». В турнире примут участие хозяева паркета, одноименный коллектив «Николаев, а также вице-чемпион Украины «Запорожье» и южненский «Химик».
 
Расписание поединков:
 
9 сентября, четверг

19:00 «Николаев» – «Химик»

10 сентября, пятница

19:00 «Николаев» – «Запорожье»

11 сентября, суббота

16:00 «Запорожье» – «Химик»

12 сентября, воскресенье

12:00 «Николаев» – «Запорожье»

А тем временем «Одесса» сообщила о подписании контрактов с тремя игроками.

Владимир Кириченко
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Теги

Запорожье Николаев Химик (баскетбол)

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