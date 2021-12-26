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В сражение «Прометеев» определился третий четвертьфиналист Кубка Украины

Чемпионы Украины разобрались с дублерами
Баскетбол В Украине
15:47
В сражение «Прометеев» определился третий четвертьфиналист Кубка Украины
Фото: fbu.ua

Стадия 1/8 финала Кубка Украины подарила нам матч двух «Прометеев».

Чемпионы Украины переиграли вторую команду, хотя дублерам и удалось взять верх во второй четверти.

Лучшими по результативности на площадке были Александр Беликов (25 очков) и Ди Джей Стефенс (22 балла). Последний, к слову, провел первый матч после травмы.

Напомним, что ранее в четвертьфинал Кубка вышли «Будивельник» и «Тернополь».

Кубок Украины. 1/8 финала

«Прометей-2» – «Прометей» 75:104 (13:28, 21:20, 21:25, 20:31)

«Прометей-2»: Гладун 6 + 6 подборов, Бублик 9, Климов 18 + 5 подборов + 5 передач, Бринюк 12 + 5 подборов, Горобченко 10 – старт; Орзул 11 + 5 подборов, Пирогов 7 + 6 подборов, Горковенко 2, Мельник 0, Безима 0, Стуров 0

«Прометей»: Доу 6 + 8 подборов + 6 передач, Билан 0, Липовый 10 + 6 подборов, Кеннеди 7, Сидоров 4 + 5 передач – старт; Беликов 25 + 8 подборов + 6 передач, Мишула 15 + 4 подбора + 6 передач, Стефенс 22+6 подборов, Тихонов 8+6 подборов, Эванс 4, Петров 3

Олег Шумейко-младший
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