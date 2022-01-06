В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане перенесены ближайшие матчи «Астаны»

Также еще одна встреча Единой лиги пройдет позже из-за коронавируса

Фото: meta-ratings.kz

Единая лига на своем официальном сайте объявил о переносе трех матчей на более поздний срок.



В связи с напряженной политической обстановкой в Казахстане и отмены авиарейсов перенесены две игры «Астаны» – 8 января в гостях против «Локомотива-Кубань», а также домашняя встреча с «Цмоки-Минск».

Еще одна отсрочка связана с вспышкой COVID-19 в «Зелена Гуре». Матч польского клуба с «Калевом» 8 января не состоится.

Напомним, что в связи с ситуацией в Казахстане руководство «Металлурга» раскритиковало КХЛ.