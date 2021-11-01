Кармело Энтони обновил рекорд «Лейкерс» по трехочковым
В юбилейном 75-м сезоне НБА все команды лиги сыграют в особенных комплектах формы
Ряд клубов уже представили свои специальные джерси
Фото: NBAНБА анонсировала все альтернативные комплекты игровых форм команд, посвященные 75-летнему юбилею лиги.
Сегодня свои специальные формы представили «Филадельфия», «Оклахома-Сити», «Сан-Антонио», «Торонто», «Бруклин», «Нью-Йорк» и «Атланта».
The 2021-22 Nike NBA City Edition jerseys! #NBA75 pic.twitter.com/kX1hU1lsRG— NBA (@NBA) November 1, 2021
Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги.
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