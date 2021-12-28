В заключительном матче 2021 года «Прометей» продлил свою серию побед до 22

Команда из Слобожанского одержала разгромную победу над коллективом из Днепра

Фото: ФБУ

В рамках заключительного матча 2021 года украинской Суперлиги «Прометей» в гостях одержал разгромную победу над «Днепром» со счетом 104:85. Таким образом, гости одержали 22 победу подряд в чемпионате.

В первой четверти «Днепр» смог захватить лидерство, но уже во втором отрезке «Прометей» догнал хозяев площадки и сравнял счет на табло. Третья четверть завершилась в пользу гостей, однако все же не выявила очевидного фаворита противостояния. Победитель матча определялся в заключительном отрезке, где «Прометей» все же смог дожать команду из Днепра.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Днепра» Иссуф Санон, набравший 21 очко, что, в конечном итоге, не помогло его команде одержать победу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Прометей» – 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)