«Вашингтон» назвал главную трансферную цель перед дедлайном

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Домантас Сабонис / фото - nba.com
«Вашингтон» сделал предложение «Индиане» по обмену бигмэна Домантаса Сабониса.
Результат будет известен уже в ближайшее время, поскольку до дедлайна осталось всего три дня.
Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время Домантас успел дважды принять участие в Матче Звезд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА литовец набирает в среднем по 18,9 очка, совершает 12,1 подбора и отдает 5,0 передач.
Домантас Сабонис требует обмена из «Индианы».
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