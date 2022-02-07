«Вашингтон» назвал главную трансферную цель перед дедлайном

«Уизардс» нацелились на форварда «Индианы»

Домантас Сабонис / фото - nba.com

«Вашингтон» сделал предложение «Индиане» по обмену бигмэна Домантаса Сабониса.

Результат будет известен уже в ближайшее время, поскольку до дедлайна осталось всего три дня.

Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время Домантас успел дважды принять участие в Матче Звезд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА литовец набирает в среднем по 18,9 очка, совершает 12,1 подбора и отдает 5,0 передач.

Домантас Сабонис требует обмена из «Индианы».