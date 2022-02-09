Брэдли Бил достиг уникальной отметки в истории «Вашингтона»
«Вашингтон» потерял лидера команды до конца сезона
Брэдли Бил перенесет операцию
Брэдли Бил / фото - nba.com
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил перенесет операцию по восстановлению после разрыва сухожилия левой кисти и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Хирургическая процедура восстановит разорванную ладьевидно-полулунную связку на запястье Била. «Уизардс» рассматривали альтернативные варианты лечения, но Брэдли решил, что операция – лучший вариант действий при травме подобного характера.
В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. Летом защитник может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.
Брэдли Бил достиг уникальной отметки в истории «Вашингтона».
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