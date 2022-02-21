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Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси

Все из-за пособничества российской армии
Баскетбол В Европе
17:59
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси

Великобритания отказалась играть в Беларуси отборочный матч чемпионата мира по баскетболу-2023 с местной национальной командой, сообщает insidethegames.biz.

Причиной для такого решения стало возможное венное вторжение России в Украину и роль Беларуси как российского вассала в этом кризисе.

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок в шесть областей Беларуси, включая Минск.

В Британской федерации баскетбола подтвердили, что проконсультировались с персоналом и игроками своей мужской команды, прежде чем решили не ехать в Беларусь.

Матч должен был пройти 25 февраля в Минске.

Вероятно, матч могут перенести в другое место или дату проведения.

Как сообщалось, домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето.


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