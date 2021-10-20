Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняАрмянский боец ударом с колена едва не убил соперника и сразу получил контракт с UFC
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 12
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 127:104 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 114:121 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован

Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»

«Лейкерс» уступили «Голден Стэйт», несмотря на дабл-дабл Леброна
Баскетбол НБА
08:00
Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»
Фото: netsdaily.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Милуоки» – «Бруклин» 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19) 

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 14 подборов + 7 передач), Миддлтон (20 + 9 подборов), Холидэй (12), Аллен (10 + 6 передач), Б. Лопес (8) – старт; Коннотон (20), Нвора (15), Т. Адетокумбо (6), Робинсон (3), Хилл (1), Калаицакис (0), Мамукелашвили (0). 

«Бруклин»: Дюрэнт (32 + 11 подборов), Харден (20 + 8 подборов + 8 передач), Клэкстон (12 + 7 подборов), Харрис (9), Гриффин (6) – старт; Миллс (21), Томас (2), Джонсон (1), Олдридж (1), Браун (0), Бембри (0), Картер (0), Миллсэп (0). 

«Лейкерс» – «Голден Стэйт» 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38) 

«Лейкерс»: Джеймс (34 + 11 подборов), Дэвис (33 + 11 подборов), Уэстбрук (8), Бэйзмор (8), Джордан (2) – старт; Энтони (9), Монк (6), Брэдли (6), Ховард (5), Рондо (3). 

«Голден Стэйт»: Карри (21 + 10 подборов + 10 передач), Пул (20), Уиггинс (12 + 7 подборов), Луни (7), Грин (6 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Ли (15), Бьелица (15 + 11 подборов), Игудала (12), Тоскано-Андерсон (6), Портер (5), Муди (2), Пэйтон (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милуоки Бакс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
Баскетбол НБА
08:40
«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
Баскетбол НБА
15 октября 08:26
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
Баскетбол НБА
8 октября 20:56
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
Баскетбол НБА
6 октября 14:55
Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга
Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга
Баскетбол НБА
3 октября 11:50
Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»
Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»
Баскетбол НБА
2 октября 10:35

Новости: Баскетбол

Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
Суперлига
14:39
Постоянные участники Евролиги уволили президента, занимавшего должность 21 год
Постоянные участники Евролиги уволили президента, занимавшего должность 21 год
Еврокубки
12:42
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
НБА
08:40
После двух туров Евролиги Ягупова в числе претендентов на награду MVP сезона
После двух туров Евролиги Ягупова в числе претендентов на награду MVP сезона
Украинские легионеры
08:35
Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»
Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»
НБА
08:00
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
Еврокубки
19 октября 14:52
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
Еврокубки
19 октября 14:44
Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины
Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины
Суперлига
19 октября 10:13
Из НБА и Украины в Иран. Фесенко нашел новую команду
Из НБА и Украины в Иран. Фесенко нашел новую команду
Украинские легионеры
18 октября 21:30
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
10
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Бавария». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция
21 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00