Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» – «Бруклин» 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 14 подборов + 7 передач), Миддлтон (20 + 9 подборов), Холидэй (12), Аллен (10 + 6 передач), Б. Лопес (8) – старт; Коннотон (20), Нвора (15), Т. Адетокумбо (6), Робинсон (3), Хилл (1), Калаицакис (0), Мамукелашвили (0).
«Бруклин»: Дюрэнт (32 + 11 подборов), Харден (20 + 8 подборов + 8 передач), Клэкстон (12 + 7 подборов), Харрис (9), Гриффин (6) – старт; Миллс (21), Томас (2), Джонсон (1), Олдридж (1), Браун (0), Бембри (0), Картер (0), Миллсэп (0).
«Лейкерс» – «Голден Стэйт» 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38)
«Лейкерс»: Джеймс (34 + 11 подборов), Дэвис (33 + 11 подборов), Уэстбрук (8), Бэйзмор (8), Джордан (2) – старт; Энтони (9), Монк (6), Брэдли (6), Ховард (5), Рондо (3).
«Голден Стэйт»: Карри (21 + 10 подборов + 10 передач), Пул (20), Уиггинс (12 + 7 подборов), Луни (7), Грин (6 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Ли (15), Бьелица (15 + 11 подборов), Игудала (12), Тоскано-Андерсон (6), Портер (5), Муди (2), Пэйтон (0).
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