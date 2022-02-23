Венгрия отказалась претендовать на Евробаскет-2025, который хочет провести Украина

На проведение турнира осталось пять претендентов

Федерация баскетбола Венгрии официально сняла свою кандидатуру на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины со ссылкой на FIBA.



Среди претендентов на Евробаскет-2023 остаются Украина, Кипр, Финляндия, Латвия и Россия. По предварительным планам, турнир пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах.

Отметим, что Украина, Латвия и Россия также претендуют на проведение плей-офф чемпионата Европы. Кипр и Финляндия готовы провести только групповой раунд.

Принимающие страны Евробаскета-2023 будут названы 29 марта 2022 года. В Украине матчи планируют провести на новых аренах в Киеве и Львове.