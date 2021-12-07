Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США – игрок «Химика» Кристиан Джонс

Parimatch Ukraine и «Химик» провели открытую тренировку для журналистов в Южном

Parimatch Ukraine совместно с баскетбольным клубом «Химик» и Федерацией баскетбола Украины реализовали в Южном проект «Тренировки со звездой». Это уникальный формат, предусматривающий возможность для спортивных журналистов почувствовать баскетбольный драйв «изнутри» и испытать свое мастерство в игре вместе со спортсменами.

Игроки СК «Химик» Александр Рябчук, Вадим Козак, Кристиан Джонс и Деон Эдвин не только приняли участие в тренировке с представителями СМИ, но и провели в смешанных командах товарищеский матч

Также у журналистов была возможность неформально пообщаться с игроками «Химика» и узнать о подготовке команды к ближайшим матчам и планах на сезон.

Александр Рябчук, игрок СК «Химик»:

«Мне очень приятно, что Parimatch Ukraine проводит этот проект. Для спортсменов это возможность познакомиться с журналистами, показать наши тренировки, дать почувствовать атмосферу игры. Было очень весело, мне понравилось, хоть наша команда и проиграла сопернику.»



Кристиан Джонс, игрок СК «Химик»:

«Я никогда не участвовал в таких проектах. Более того, я никогда не слышал о чем-то подобном даже в США. Это хорошая возможность познакомиться с журналистами. Хотя мы играли не в полную силу, но у украинских журналистов действительно неплохие навыки игры в баскетбол. Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США. Такие события способствуют этому.»

Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine:

