Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США – игрок «Химика» Кристиан Джонс
Parimatch Ukraine совместно с баскетбольным клубом «Химик» и Федерацией баскетбола Украины реализовали в Южном проект «Тренировки со звездой». Это уникальный формат, предусматривающий возможность для спортивных журналистов почувствовать баскетбольный драйв «изнутри» и испытать свое мастерство в игре вместе со спортсменами.
Игроки СК «Химик» Александр Рябчук, Вадим Козак, Кристиан Джонс и Деон Эдвин не только приняли участие в тренировке с представителями СМИ, но и провели в смешанных командах товарищеский матч
Также у журналистов была возможность неформально пообщаться с игроками «Химика» и узнать о подготовке команды к ближайшим матчам и планах на сезон.
Александр Рябчук, игрок СК «Химик»:
«Мне очень приятно, что Parimatch Ukraine проводит этот проект. Для спортсменов это возможность познакомиться с журналистами, показать наши тренировки, дать почувствовать атмосферу игры. Было очень весело, мне понравилось, хоть наша команда и проиграла сопернику.»
Кристиан Джонс, игрок СК «Химик»:
«Я никогда не участвовал в таких проектах. Более того, я никогда не слышал о чем-то подобном даже в США. Это хорошая возможность познакомиться с журналистами. Хотя мы играли не в полную силу, но у украинских журналистов действительно неплохие навыки игры в баскетбол. Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США. Такие события способствуют этому.»
Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine:
«Проект «Тренировка со звездой» от Parimatch Ukraine направлен на развитие коммуникации между спортсменами и представителями СМИ. На тренировке журналисты имели возможность общаться с баскетболистами, узнать их планы, поддержать команду. Ведь для нас всех важно одно – развитие спорта в Украине.»
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