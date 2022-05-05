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Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»

«Финикс» вновь деклассировал «Даллас» на Западе
Баскетбол НБА
08:24
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
«Майами» – «Филадельфия» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Второй раунд. Вторые матчи

«Майами» – «Филадельфия» 119:103 (31:24, 29:28, 31:28, 28:23), счет в серии 2:0

«Майами»: Адебайо (23 + 9 подборов), Батлер (22 + 12 передач), Струс (9), Винсент (7), Такер (6) – старт; Хайсмит (0), Мартин (6), Дедмон (7), Юртсевен (2), Хирро (18 + 7 подборов), Оладипо (19), Робинсон (0)

«Филадельфия»: Макси (34), Харрис (21 + 4 перехватов), Харден (20 + 9 передач), Джордан (6), Грин (3) – старт; Ньянг (5 + 6 фолов), Рид (4), Бэсси (0), Тайбулл (0), Милтон (2), Коркмаз (8), Джо (0), Спрингер (0)


«Финикс» – «Даллас» 129:109 (32:28, 26:32, 31:23, 40:26), счет в серии 2:0

«Финикс»: Букер (30), Пол (28 + 8 передач), Краудер (15 + 7 подборов), Бриджес (11 + 6 передач), Эйтон (9) – старт; Бийомбо (9), К. Джонсон (9), Макги (6), Шэмет (5), Пэйн (4), Уэйнрайт (3), Крэйг (0)

«Даллас»: Дончич (35 + 7 передач + 7 потерь), Буллок (16), Брансон (9), Пауэлл (4), Финни-Смит (2) – старт; Динуидди (11), Бертанс (9), Клебер (9), Крисс (5), Браун (3), Берк (3), Ниликина (3), Грин (0).

Владимир Кириченко
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