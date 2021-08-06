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Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА

Защитник сборной Украины в новом сезоне может присоединиться к Леню
Баскетбол Украинские легионеры
09:35
Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА
Иссуф Санон / Фото - ФБУ
Украинский атакующий защитник Иссуф Санон попал в заявку «Вашингтон Уизардс» на матчи Летней лиги НБА. Клуб опубликовал заявку из 17 баскетболистов, которые получат возможность продемонстрировать свои навыки.
 
«Уизардс» сыграют 5 поединков в Летней лиги в Лас-Вегасе (штат Невада, США):
 
9 августа 

«Индиана» – «Вашингтон»

11 августа

«Вашингтон» – «Сакраменто»

13 августа

«Бруклин» – «Вашингтон»

15 августа

«Вашингтон» – «Милуоки»

Напомним, за «Вашингтон» выступает еще один украинец Алексей Лень.
 
В ноябре 2020 года права на защитника сборной Украины в НБА перешли к «Хьюстону». «Рокетс» получили их в рамках соглашения с «Нью-Йорк Никс» по Остину Риверсу. Тем не менее, шанс проявить себя украинец получил именно в «Уизардс».
 
В минувшем сезоне Санон сыграл 44 матча в украинской Суперлиге в составе «Днепра». Набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч и вошел в символическую сборную сезона-2020/21
Владимир Кириченко
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Теги

Иссуф Санон Вашингтон Уизардс

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