Вячеслав Петров: «В матче против Испании хочется добавить украинцам немного позитива»

Вячеслав Петров / фото - ФБУ

Бигмен национальной сборной Украины Вячеслав Петров рассказал про настрой команды перед матчем квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Испании.

Что касается командной химии, в сборной все хорошо, настроение хорошее и подходим к матчу в оптимальном состоянии.

Конечно, постоянно обсуждаем то, что сейчас происходит в Украине. Но мы любим баскетбол, за то что, когда выходишь на площадку, все забывается и мы отдаем все силы за наше самое любимое дело. Стараемся меньше думать о напряженной ситуации, ведь у многих игроков в опасности семьи, родители. Поэтому мы пытаемся как-то от этого отвлечься и сконцентрироваться на подготовке к матчу.

Все знают, что испанцы играют в быстрый баскетбол, с быстрым переходом от защиты к нападению. Главная цель – остановить их. Не могу сказать, что в их игре есть что-то невероятное, но испанская лига одна из сильнейших и какой бы состав не приехал, игроки всегда будут высокого уровня.

В тактическом плане мы готовимся к этому матчу несколько иначе, а в плане тренировочного процесса в сравнении с прошлым игровым окном все осталось без особенных изменений».