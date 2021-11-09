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Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»

Лидер сборной Украины – о предстоящем матче в отборе на Евробаскет-2023
Баскетбол Сборная Украины
18:21
Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Алина Ягупова / Фото - ФБУ
Капитан и форвард сборной Украины Алина Ягупова в интервью пресс-службе ФБУ поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с Францией в отборе на Евробаскет-2023.

У сборной Украины давно не было официальных матчей. С каким настроением вернулись в национальную команду?

«Как всегда, с хорошим настроением. Все готовы, девушки хорошо трудятся. Будем стараться отыграть это игровое окно на самом высоком уровне не только в плане баскетбола, но и в плане командного духа. Соперницы очень подготовлены, очень сильны, стремимся играть жестче, чтобы противостоять команде Франции».


В состав сборной добавились более опытные игроки. Как это отразится на команде?

«Это придаст команде стимула проявлять себя, стараться выходить на площадку и держать уровень. То, что эти опытные игроки добавились, это лучше для нас».


Какие впечатления от прогресса молодых баскетболисток, которые заигрывались в сборной за последние игровые окна?

«По сравнению с первыми сборами, девушки выглядят гораздо лучше. Знают, что им нужно делать на площадке: куда бежать, куда отдавать передачу, как защищаться. Они прибавляют».


За счет чего мы можем навязать свою игру команде Франции?

«Удивить сильно нам их не удастся, но за счет характера и командной игры, сможем им противостоять. Каждая баскетболистка французской сборной играет в Евролиге – это очень высокий уровень. Будет тяжело, но шанс на победу всегда есть. Если не цепляться за этот шанс, зачем в общем приезжать в сборную? Будем стараться, а игра покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться».


Матч Украина – Франция в квалификации Евробаскета-2023 состоится в Киеве 11 ноября. Начало – в 19.00.

Ранее главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович определился с составом команды, который вызовут на ноябрьские матчи квалификации чемпионата Европы-2023.

Владимир Кириченко
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