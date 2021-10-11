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Ягупова – MVP стартового тура Евролиги

Лидер «Фенербахче» феерила в турецком дерби с «Галатасараем»


Баскетбол Украинские легионеры
09:39
Ягупова – MVP стартового тура Евролиги
Алина Ягупова / Фото - Facebook
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова была признана MVP 1-го тура тура Евролиги. За нее отдали голоса 72% участников опроса на официальном сайте FIBA.

Напомним, в стартовом поединке Евролиги против турецкого «Галатасарая» Ягупова свои действиями помогла «Фенербахче» переиграть своего соперника (89:69), став с 29 очками и 11 подборами самой результативным игроком матча.

Напомним, последние два сезона Ягупову признавали MVP Евролиги.

Следующий матч Евролиги Фенербахче сыграет 13 октября дома против французского клуба «Ланды».

Минувшим летом Ягупова продлила контракт с «Фенербахче».
Владимир Кириченко
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Теги

Алина Ягупова Фенербахче (баскетбол)

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