Ягупова – в топ-10 невероятных перфомансов года по версии FIBA
Ягупова оформила очередной дабл-дабл за «Фенербахче» в матче Евролиги
Украинский форвард продолжает феерить в престижном турнире
Алина Ягупова / Фото - FacebookФорвард сборной Украины и турецкого клуба «Фенербахче» Алина Ягупова оформила дабл-дабл в матче группового раунда Евролиги.
В матче с польской «Гдыней» Ягупова набрала 16 очков, совершила 10 подборов и 3 передачи за 24 минуты 51 секунду на площадке.
Отметим, что «Фенербахче» переиграл «Гдыню» со счетом 87:67. Клуб одержал 8 побед в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице турнира.
В четвертьфинальную стадию Евролиги по четыре команды из каждой группы.
Ранее FIBA обнародовала топ-10 невероятных перфомансов в турнирах под своей эгидой, которые были проведены в 2021 году. Туда также попала и Ягупова.
Комментарии 0