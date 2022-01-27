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Ягупова оформила очередной дабл-дабл за «Фенербахче» в матче Евролиги

Украинский форвард продолжает феерить в престижном турнире
Баскетбол Украинские легионеры
11:21
Ягупова оформила очередной дабл-дабл за «Фенербахче» в матче Евролиги
Алина Ягупова / Фото - Facebook
Форвард сборной Украины и турецкого клуба «Фенербахче» Алина Ягупова оформила дабл-дабл в матче группового раунда Евролиги.

В матче с польской «Гдыней» Ягупова набрала 16 очков, совершила 10 подборов и 3 передачи за 24 минуты 51 секунду на площадке.

Отметим, что «Фенербахче» переиграл «Гдыню» со счетом 87:67. Клуб одержал 8 побед в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице турнира. 

В четвертьфинальную стадию Евролиги по четыре команды из каждой группы.

Ранее FIBA обнародовала топ-10 невероятных перфомансов в турнирах под своей эгидой, которые были проведены в 2021 году. Туда также попала и Ягупова.
Владимир Кириченко
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Теги

Алина Ягупова Евролига Фенербахче (баскетбол)

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