Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Лидер сборной Украины – об удачном старте в отборе на Евробаскет-2023
07:57
Алина Ягупова / Фото - ФБУКапитан и форвард сборной Украины Алина Ягупова в интервью пресс-службе ФБУ поделилась эмоциями после победы над командой Франции в матче 1-го тура группового раунда квалификации на Евробаскет-2023 (90:71).
«По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и биться за каждый мяч. Доказать не только себе, а и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда в сборной. Это было большим шагом для всей нашей страны. Эмоции супер».
«Все поставленные тренерским штабом планы старались выполнить на максимуме. Считаю, что выполнили их. Одна из главных задач – не дать забить больше 80 очков. Франция набирает много очков. С этой задачей справились. Забили больше».
«Наши стены и наш характер помогли забить больше очков, чем Франция. Мы старались в защите, бились за каждый мяч. Все, кто смотрел игру, поймут это. Люблю играть дома в Украине. Все время поддержка, близкие лица приходят на игру поддержать и посмотреть на наш баскетбол. Все шикарно, все супер».
Отметим, Ягупова набрала 33 очка, совершила 6 подборов и 5 передач.
Статистика матча Украина – Франция.
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