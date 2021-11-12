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02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»

Лидер сборной Украины – об удачном старте в отборе на Евробаскет-2023

Баскетбол Сборная Украины
07:57
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Алина Ягупова / Фото - ФБУ
Капитан и форвард сборной Украины Алина Ягупова в интервью пресс-службе ФБУ поделилась эмоциями после победы над командой Франции в матче 1-го тура группового раунда квалификации на Евробаскет-2023 (90:71).

«По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и биться за каждый мяч. Доказать не только себе, а и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда в сборной. Это было большим шагом для всей нашей страны. Эмоции супер».


«Все поставленные тренерским штабом планы старались выполнить на максимуме. Считаю, что выполнили их. Одна из главных задач – не дать забить больше 80 очков. Франция набирает много очков. С этой задачей справились. Забили больше».


«Наши стены и наш характер помогли забить больше очков, чем Франция. Мы старались в защите, бились за каждый мяч. Все, кто смотрел игру, поймут это. Люблю играть дома в Украине. Все время поддержка, близкие лица приходят на игру поддержать и посмотреть на наш баскетбол. Все шикарно, все супер».


Отметим, Ягупова набрала 33 очка, совершила 6 подборов и 5 передач.

Статистика матча Украина – Франция.
Владимир Кириченко
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Алина Ягупова сборная Франции (баскетбол)

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