Ягупова оформила очередной дабл-дабл за «Фенербахче» в матче Евролиги
Ягупова помогла «Фенербахче» досрочно выйти в четвертьфинал Евролиги
Украинка набрала 11 очков в матче с венгерским «Шопроном»
Алина Ягупова / Фото - ФБУ«Фенербахче» украинского форварда Алины Ягуповой досрочно вышел в 1/4 финала женской Евролиги.
Турецкий клуб на выезде разгромил венгерский «Шопрон» со счетом 82:59. Ягупова провела на площадке 33 минуты, набрав 11 очков, совершив 4 подбора и 5 ассистов.
Отметим, что «Фенербахче» лидирует в группе B Евролиги, одержав 9 побед и проиграв лишь трижды.
Ранее Ягупова оформила дабл-дабл в матче с польской «Гдыней».
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