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Ягупова помогла «Фенербахче» досрочно выйти в четвертьфинал Евролиги

Украинка набрала 11 очков в матче с венгерским «Шопроном»
Баскетбол Украинские легионеры
12:39
Ягупова помогла «Фенербахче» досрочно выйти в четвертьфинал Евролиги
Алина Ягупова / Фото - ФБУ
«Фенербахче» украинского форварда Алины Ягуповой досрочно вышел в 1/4 финала женской Евролиги.

Турецкий клуб на выезде разгромил венгерский «Шопрон» со счетом 82:59. Ягупова провела на площадке 33 минуты, набрав 11 очков, совершив 4 подбора и 5 ассистов.

Отметим, что «Фенербахче» лидирует в группе B Евролиги, одержав 9 побед и проиграв лишь трижды. 

Ранее Ягупова оформила дабл-дабл в матче с польской «Гдыней».
Владимир Кириченко
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Алина Ягупова

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