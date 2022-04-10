На этот раз без титула MVP. Ягупова – в топ-3 лучших игроков сезона в Евролиге
Ягупова с «Фенербахче» уступила в финале Евролиги
Украинка стала самой результативной в турецком коллективе
Фото: FIBA
Алина Ягупова с «Фенербахче» проиграла венгерскому «Шопрону» 55:60 в финале Евролиги.
Капитан сборной Украины стала самым результативным игроков турецкой команды. Украинка провела на площадке 39 минут, заработав 13 очков (4/8 2-очковых, 0/10 3-очковых и 5/6 штрафных), сделав 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 4 потерях и 4 фолах. «Фенербахче» в четвертый раз проиграл в финале турнира, а венгерский клуб впервые выиграл Евролигу.
Евролига. Финал
«Шопрон» – «Фенербахче» 60:55 (16:6, 13:13, 16:19, 15:17)
Напомним, что Ягупова попала в символическую сборную сезона и топ-3 в голосовании за MVP турнира.
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