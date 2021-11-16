Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Лидер сборной Украины – о выездной победе в матче квалификации на Евробаскет-2023
15:37
Алина Ягупова / Фото - ФБУКапитан и форвард женской сборной Украины Алина Ягупова в интервью пресс-службе ФБУ поделилась эмоциями после победы над командой Финляндии (77:71) в матче 2-го тура отбора на Евробаскет-2023.
«Трудно было после игры с Францией – одной из лучших для сборной, – ведь все отдались на 110%. Поэтому игра в Хельсинки была еще труднее. Не сказать, что у нас был очень трудный перелет, но это дало о себе знать. Чуть-чуть не хватило времени на восстановление, но все старались и довели дело до конца. Так что было тяжеловато как физически, так и морально».
«В третьей четверти мы немного расслабились и подсели. Но этого можно ожидать, ведь мы забили Франции 90 очков. Я считаю, что мы справились, хотя и допустили небольшой провал».
«Своей игрой против финок, честно говоря, я не удовлетворена. Очень много атаковала, хотелось бы меньше, ведь это и нагрузка на меня, и хотелось бы, чтобы девушки больше атаковали».
«Конечно, очень приятно возвращаться в клуб после побед в сборной. Приятно побеждать для своей страны. Для любого человека, который оказался бы на моем месте, это было бы приятно. Так что атмосфера была хорошая, приеду в клуб и продолжу работать».
В матче с Финляндией Ягупова набрала 31 очко.
Видеообзор матча Финляндия – Украина.
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